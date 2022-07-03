Чи можна демобілізуватися під час війни та які є підстави для цього: відповідь юристів

Підстави для демобілізації чітко прописані у законі по військову службу

В Україні триває друга хвиля загальної мобілізації, а це означає, що до лав армії можуть призвати військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Є певні категорії, які мають законне право на відстрочку — з червня 2022 року до них віднесли ще й здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників.

У деяких громадян через це виникло питання, чи можуть вже мобілізовану особу звільнити від служби в армії, якщо на це є законне право за переліком підстав для отримання відстрочки. На цього відповіли у правозахисній організації "Юридична сотня".

За словами юристів, якщо особу вже мобілізували до армії, то звільнитися з військової служби так легко не вдасться. Підстави для демобілізації чітко прописані у пункті 2 частини 4 статті 26 ЗУ Про військовий обов’язок та військову службу. Зокрема:

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

— у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

— на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; за вироком суду — якщо військовослужбовцю призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

— якщо військовослужбовцю призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; за сімейними обставинами — якщо мобілізований виховує дитину з інвалідністю (до 18 років), або дитину, яка має вроджені вади розвитку, рідкісні захворювання, чи важкі хвороби (онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня); якщо призовник має постійно доглядати за хворим родичем (дружина/чоловік, дитина, батьки), або за особою з інвалідністю II групи. Крім того, звільнитися від служби можуть військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років; військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

"Якщо немає жодної з підстав, визначених у переліку вище, то звільнитись можна лише після оголошення демобілізації", — повідомила Юридична сотня.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, юрист роз'яснив, чи звільняє "білий квиток" від призову та хто непридатний до служби.