Вручение повесток по телефону: законно ли это и можно ли игнорировать звонок

Можно ли игнорировать звонки из военкоматов

В Украине после начала полномасштабного вторжения россии было введено военное положение, а после объявлена всеобщая мобилизация. Многие военнообязанные после этого начали получать повестки, которые в таких условиях могут быть выданы в любом месте, а некоторые получили уведомление по телефону.

Как объясняют специалисты Ассоциации работников Украины, вручение повестки по телефону в украинском законодательстве не предусмотрено, однако игнорировать такой звонок нельзя.

Они отмечают, что звонок о вызове в военкомат не считается надлежащим вручением повестки, поскольку она выдается лично под подпись. Впрочем, в условиях военного положения многие конституционные права украинцев были ограничены, а обязательства по защите Украины были выведены в основной приоритет.

Таким образом, в случае звонка из военкомата военнообязанному стоит посетить его и получить повестку, поскольку из-за ограниченного функционирования судебной системы в военное время, обжаловать такие действия практически невозможно.

Как сообщалось ранее, ряд категорий военнообязанных после призыва на воинскую службу могут получить право на демобилизацию, впрочем, юристы предупреждают, что в случае призыва, уйти со службы не так уж и просто.