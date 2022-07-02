Какие существуют повестки и все ли они означают мобилизацию в ВСУ

Каждая повестка должна содержать определенный список данных

В Украине продолжается мобилизация из-за масштабного вторжения россии и активных боевых действий. Повестку могут получить и те, кто к военной службе непригоден, но сразу волноваться не стоит — вызовы от военных могут быть разными.

Согласно данным "УП", в Украине существуют четыре вида повесток — их тип должен быть указан. Часть из них имеет целью уточнить данные военнообязанного, такие как состояние здоровья или семейные обстоятельства.

Типы повесток в Украине:

для уточнения информации. Проверяют актуальность данных о составе семьи, наличии инвалидности или заболеваний, месте работы.

для прохождения военно-врачебной комиссии. Чтобы определить состояние здоровья, людей направляют на медосмотр, к такой повестке добавляют карту для этого. После осмотра именно в ней будет вывод — годен, негоден или ограниченно.

для призыва на срочную службу. Уклоняющихся ожидает уголовная ответственность. Таких повесток весной 2022 года не было, ведь призыв отменили из-за мобилизации.

мобилизационное предписание. Если человека сочли годным к службе после медкомиссии, такая повестка обязывает явиться на сборный пункт в течение суток.

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Отметим, что в повестках должны быть указаны не только ее вид, но и дата и место, куда нужно явиться, ФИО, год рождения и адрес того, кому ее вручили, какие документы нужны, а также кто ее выдал (печать, подпись, ФИО руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Ранее "Телеграф" писал, что женщин также могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил и других формирований, но при определенных условиях. Также следует быть внимательным при предоставлении документов в военкомат, чтобы избежать неприятностей в будущем.