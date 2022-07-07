Мобілізація в Україні: Чи зможуть студенти отримати відстрочку

Для тих, хто щойно закінчив бакалаврат і вступає на магістратуру, винятків не робитимуть

В Україні щойно вщух скандал із забороною військовозобов’язаним чоловікам вільно пересуватись в межах державних кордонів – її скасували, так толком і не запровадивши. Але наближається навчальний рік і нагальним стає питання мобілізації студентів і можливості для них отримати відстрочку.

Як повідомляє "24 канал", це питання регулюють Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" та нещодавно прийнятим законом про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, що не підлягають мобілізації. Перший чітко прописує – студенти очної форми навчання не можуть бути мобілізованими, навіть якщо здобувають уже не першу освіту. Другий документ наводить перелік тих учасників навчального процесу, які не підлягають призову. Простими словами, там ідеться про те, що мобілізувати не можна не тільки студентів та викладачів вищих навчальних закладів, але й професійних і професійно-технічних. Втім, вони також мають право на відстрочку, тільки якщо навчаються на денній чи дуальній формі навчання.

У разі, якщо студентові прийшла повістка, йому необхідно надати до військкомату довідку із навчального закладу, таким чином підтвердивши своє право на відстрочку.

А от для тих, хто зараз випустився з бакалаврату і вступає на магістратуру, послаблень нема. У період між отриманням диплома і зарахуванням на наступний навчальний період (з 1 вересня) людина не вважається студентом і може бути мобілізована.

Раніше "Телеграф" роз’яснював, що таке статус учасника бойових дій, як його отримати і які можливості він надає.