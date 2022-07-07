Мобилизация в Украине: Смогут ли студенты получить отсрочку

Для тех, кто только что закончил бакалавриат и поступает на магистратуру, исключений делать не будут

В Украине только что утих скандал с запретом военнообязанным мужчинам свободно передвигаться в пределах государственных границ – его отменили, так толком и не введя. Но близится учебный год и насущным становится вопрос мобилизации студентов и возможности для них получить отсрочку.

Как сообщает "24 канал", этот вопрос регулируется Законом Украины "О воинской повинности и военной службе" и недавно принятым законом о внесении учеников и преподавателей профобразования в перечень лиц, не подлежащих мобилизации. Первый четко прописывает – студенты очной формы обучения не могут быть мобилизованными, даже если получают уже не первое образование. Второй документ приводит перечень участников учебного процесса, которые не подлежат призыву. Простыми словами, речь идет о том, что мобилизовать нельзя не только студентов и преподавателей высших учебных заведений, но и профессиональных, а также профессионально-технических. Впрочем, они имеют право на отсрочку, только если учатся на дневной или дуальной форме обучения.

В случае, если студенту пришла повестка, ему необходимо предоставить в военкомат справку из учебного заведения, таким образом подтвердив свое право на отсрочку.

А вот для тех, кто сейчас выпустился с бакалавриата и поступает на магистратуру, послаблений нет. В период между получением диплома и зачислением на следующий учебный период (с 1 сентября) человек не считается студентом и может быть мобилизован.

Ранее "Телеграф" разъяснял, что такое статус участника боевых действий, как его получить и какие возможности он предоставляет.