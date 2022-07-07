Вручение повесток прямо посреди улицы: адвокат объяснил, законно ли это и можно ли обжаловать

Повестки имеют право вручать только уполномоченные лица, а не полиция

В последнее время в украинских стало гораздо больше случаев, когда мужчинам призывного возраста вручают повестки в военный комиссариат не в их домах, а посреди улицы — на остановках, заправках, блокпостах. Граждане считают, что такой способ вручения документа незаконный.

В законности или незаконности вручения повесток в общественных местах разобралась украинская служба DW вместе с адвокатом Станиславом Борисом.

Вручение повесток на остановках, заправках, блокпостах — законно или нет?

По словам адвоката, который с 24 февраля дает консультации по юридическим аспектам мобилизации, повестку мужчинам призывного возраста могут вручать в общественных местах. Все дело в том, что в законодательстве не предусмотрено конкретное место вручения этого документа, поэтому представители военкоматов могут выдавать их где угодно.

Другое дело в том, по словам Станислава Бориса, как эта повестка выписана.

"Правильным было бы чисто юридически, чтобы повестка была выписана в комплектующем центре на конкретного человека и непосредственно ему вручена. Но нельзя сказать, что это нарушение, позволяющее человеку не прийти в военкомат", — отмечает юрист.

Можно ли обжаловать повестку?

Если повестка в военный комиссариат оформлена должным образом с указанием куда, когда и зачем лицо должно явиться, то такой документ трудно обжаловать. Однако если повестка написана с ошибками и в ней отсутствует дата/время/место, куда человек призывного возраста должен прибыть, то такой документ подлежит обжалованию.

Юрист подчеркнул, что вручать повестки вправе сотрудники военкоматов, органов местного самоуправления, руководители предприятий и учреждений. А вот сотрудники полиции и представители территориальной обороны сами этого делать не могут.

"Если повестка вручена неуполномоченным лицом или содержит не все необходимые реквизиты, аргументы по этому поводу можно давать в суде в случае привлечения к административной или уголовной ответственности", — отметил Станислав Борис.

Что грозит уклоняющимся?

За неявку в военкомат для прохождения врачебной комиссии грозит штраф в размере до 3400 гривен.

Если же военнообязанный признан годным, но уклоняется от службы — грозит уголовная ответственность, возможное наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

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