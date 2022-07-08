Мобилизованные лишатся зарплаты: новый закон уже проголосовали

У мобилизованных военных останется только одна зарплата

Военнообязанные, призываемые на военную службу в рамках мобилизации, больше не будут получать среднемесячную заработную плату по своему основному месту работы.

Ранее сохранение места работы, должности и среднего заработка гарантировал закон, однако 1 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде, сообщает Deutsche Welle.

"Действительно, изменения предусматривают, что сохраняется работа и должность, то есть работник сможет вернуться на свое рабочее место после службы, но работодатель больше не будет платить ему средний заработок во время призыва. Это для военных, которые уже служат и тех, которые будут служить в будущем. Изменения вступят в силу сразу после публикации подписанного президентом документа", — прокомментировала проголосованные изменения адвокат по трудовому праву Анна Лысенко.

По ее словам, деньги, получаемые военнослужащим от государства, остаются.

Автор поправки народный депутат Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") считает справедливым снять нагрузку с работодателей.

"Эта практика, чтобы военнослужащему работодатель продолжал платить зарплату после мобилизации, возникла в 2014 году. В то время мобилизованных было не так много, а государственный бюджет был не в состоянии или не было политической воли достаточно финансировать военных", — объясняет свою позицию Третьякова.

По ее словам, сейчас государство может профинансировать работу мобилизованных на необходимом уровне.

Третьякова подчеркивает, что сейчас мобилизованный военнослужащий получает 30 тысяч гривен денежного довольствия и 100 тысяч, если участвует в боевых действиях.

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Изменения проголосовали во втором чтении, осталась только подпись президента.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит выезжать за границу мужчинам еще несколько категорий.