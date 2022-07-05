Выезд айтишников за границу: кто сможет выехать за пределы Украины

Работники IT-компаний могут получить разрешение на заграничные командировки

С начала полномасштабной войны с в Украине действует запрет на выезд за пределы Украины мужчин от 18 до 60 лет. Этот запрет регламентируется Указом президента. Есть список исключений, в который входят инвалиды, многодетные-отцы, мужчины с "белым билетом". В апреле список расширили, добавив туда студентов, учащихся за границе.

Сейчас в Верховной раде зарегистрировано сразу несколько законопроектов, связанных с правилами пересечения границы военнообязанными в период действия военного положения.

В частности обсуждается инициатива дать разрешение IT-специалистам выезжать за границу, говорит представитель Ассоциации юристов Украины Роман Чумак.

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По его словам, Кабинет министров Украины сейчас разрабатывает механизм выезда за границу IT-специалистов.

"Учитывая работу большинства IT-компаний на иностранных заказчиков, постоянные командировки их работников не являются редкостью. Поэтому такая инициатива со стороны государства достаточно позитивна", — считает юрист.

По состоянию на сегодня, подчеркнул Чумак, проекта документа о механизме выезда айтишников за границу пока нет. Известно только что заниматься этим будет Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством экономики, Министерством обороны и Генштабом.

"Разрешение на выезд за границу будут предоставлять на короткий срок (пока не известно какой именно) и с гарантией возвращения на территорию Украины после разрешения рабочих дел", — говорит Роман Чумак.

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Он объяснил, что IT-компании будут подавать список сотрудников, которым нужно выехать в Министерство экономики Украины. Минэкономики по согласованию с Минобороны будут выдавать разрешение.

Также юрист подчеркнул, что те IT- компании, которые используют труд физических лиц-предпринимателей, работая с ними по договору не смогут обратиться за разрешением на выезд. То есть право на заграничные командировки будет только у работников крупных компаний, которые оформляют своих сотрудников официально в штат.

Напомним, что законодатели хотят разрешить выезд заграницу отцам малолетних детей, а не только многодетным родителям