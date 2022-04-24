Часть украинских студентов имеет право на выезд за границу: что для этого нужно

Разрешение имеют те, кто и так получал высшее образование не в Украине

Студенты, которые являются учащимися зарубежных учебных заведений, имеют возможность беспроблемно пересечь границу Украины. Девушки могут передвигаться без дополнительных ограничений, а парням придется "обзавестись" специальными документами.

Подробнее об этом объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает "Телеграф".

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Кроме документа, подтверждающего личность (паспорта), а также студенческого билета, учащимся в иностранных вузах украинцам желательно иметь при себе несколько важных документов.

Среди них:

отсрочка от призыва. Её оформляют в военкомате по месту прописки, а понадобится для этого лишь справка из университета, которая докажет, что человек действительно является его студентом;

Её оформляют в военкомате по месту прописки, а понадобится для этого лишь справка из университета, которая докажет, что человек действительно является его студентом; разрешение на пересечение границы. Их выписывают главы военкоматов (нынче центров комплектации). Эта "бумажка" выписывается уже после наличия справки из ВУЗа и оформленной отсрочки.

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При этом в последнее время участились случаи, когда пограничники по каким-то причинам не выпускают студентов заграничных университетов из Украины. В таких случаях рекомендуют обращаться на "горячую линию", чтобы решать все вопросы максимально оперативно: 0 800 355 1478 или +38 044 355 1478.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужны для выезда за границу людям с инвалидностью, и каким образом этот процесс для них упростили.

Также мы объясняли изменения в схеме пересечения границы вместе с несовершеннолетними детьми.