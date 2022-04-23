Некоторым украинцам стало легче пересекать границу: о ком идет речь и какие нужны документы

Во время войны правительство разрешило пересекать границу мужчинам от 18 до 60 лет, у которых есть инвалидность и это подтверждено документально

Во время военного положения в Украине частично упростили пересечение границы для отдельных групп людей с инвалидностью, а также сопровождающих их граждан.

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Каксообщают в Министерстве социальной политики Украины, правительством была упрощена процедура по выезду за пределы страны для отдельных категорий лиц с инвалидностью и сопровождающих их людей. Кроме того, был усилен контроль за пересечением украинской границы детей из уязвимых категорий.

Так, согласно обновленному решению Верховной Рады Украины, граждане с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, имеют право на выезд из Украины, если имеют на руках один из нижеперечисленных документов:

- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией,

- удостоверение, которым подтверждается соответствующий статус лица, пенсионное удостоверение или удостоверение, которым подтверждается назначение соцпомощи в рамках действующего законодательства,

- справка для получения льготных выплат гражданам с инвалидностью, не имеющим права получать пенсионные выплаты или социальное пособие.

Из-за военной агрессии россии правительство решило не подвергать украинцев еще большей опасности и расширило перечень документов, подтверждающих группу инвалидности, и могут быть основанием для пропуска на границе.

Также известно, что согласно решению правительства, вместе с каждым человеком с инвалидностью I и II группы, которому необходим систематический уход, разрешается выезжать за границу одному из членов семьи первой степени родства от 18 лет. Документом, подтверждающим уход в этом случае, может стать удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход.

Что касается граждан с инвалидностью, которые признаны недееспособными или ограничены в дееспособности, то их может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, уже достигший 18-летнего возраста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине частично изменился перечень документов, которые нужны украинским водителям для пересечения границы с другими государствами на автомобиле.