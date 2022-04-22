Укр

Пересечение границы на авто во время войны: какие документы понадобятся

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Выехать на автомобиле за границу вполне возможно, но следует учитывать нюансы военного времени Новость обновлена 22 апреля 2022, 11:07
Выехать на автомобиле за границу вполне возможно, но следует учитывать нюансы военного времени

Разница в документах на выезд зависит от того, кому принадлежит машина

В Украине несколько изменился список документов, необходимый для пересечения границы с другими государствами на автомобиле. Если автомобиль не зарегистрирован на водителя, в таком случае придется доказывать, что разрешение на пользование именно этим транспортным средством у человека есть.

Что для этого понадобится, сообщает "АвтоРиа" со ссылкой на Государственную таможенную службу.

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На "горячей линии" ведомства объясняют, что выезд из Украины в другие государства сейчас контролируется бдительнее, чем в начале войны. Именно поэтому автомобили, водители которых не являются их владельцами, будут проверяться более тщательно. Этим людям следует иметь при себе такой перечень документов:

  • свидетельство о браке (если авто зарегистрировано на мужа, а за рулем жена)/любой другой документ, доказывающий родственную связь с настоящим влансиком (чьи данные указаны в свидетельстве о регистрации авто);
  • доверенность от владельца с указанием его контактов и личных данных. Разрешается самая простая доверенность — не обязательно визированная нотариально из-за сложности ситуации в Украине.

Если таких документов нет, на таможне будут решать в индивидуальном плане, стоит ли выпускать транспортное средство из Украины. При этом касается это только тех ТС, за рулем которых находятся женщины (с детьми или сами). Любые другие нюансы лучше уточнять по телефону на таможне, пересекать которую собираетесь — их перечень есть на сайте .

Также добавим, что кроме этого в необходимый перечень документов входят нацудостоверение водителя, отвечающее всем международным требованиям; свидетельство о регистрации машины; государственный опознавательный знак Украины; международный договор страхования (так называемая "зеленая карточка").

В свидетельстве о регистрации ТС должна быть следующая информация:

- Ф.И.О. и место жительства владельца техпаспорта;

- порядковый (регистрационный) номер;

- год выпуска автомобиля;

- название марки и модели автомобиля, завода-изготовителя транспортного средства;

- порядковый номер шасси (заводской или серийный номер завода-изготовителя);

- разрешенный максимальный вес (для грузовых ТС);

- дата истечения срока действия свидетельства, если она ограничена.

Напомним, ранее мы рассказывали, при каких условиях во время военного состояния пересечь границу могут разрешить мужчинам, которые являются военнообязанными.

Теги:
#Автомобиль #Граница #Водитель #Документы #Пересечение границы
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