Правила пересечения границы для детей изменили: что нужно знать родителям и родственникам

Если ребенка за границу везут не родители – понадобятся дополнительные документы.

Правила пересечения границы изменили не только для взрослого населения, но и для детей. Если в первые дни войны пограничники выпускали несовершеннолетних без должным образом оформленных документов, то сейчас это стало невозможным.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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"В период действия правового режима военного положения возможен выезд детей до 16 лет в сопровождении одного из родителей, бабы, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства", — говорится в заявлении ГНСУ.

Пересечение границы детьми

В ГПСУ сообщили, что практика, когда для вывоза ребенка за границу не требуется нотариально заверенное разрешение отца или матери, сохранится. Однако родственникам или знакомым понадобятся другие документы.

Дети, не достигшие 16-летнего возраста, могут пересечь границу в сопровождении:

одного из родителей — на основании свидетельства о рождении ребенка (без нотариально удостоверенного согласия второго родителя);

— на основании свидетельства о рождении ребенка (без нотариально удостоверенного согласия второго родителя); других родственников (баба, дед, брат, сестра, мачеха или отчим) — на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей (без нотариально удостоверенного согласия);

(баба, дед, брат, сестра, мачеха или отчим) — на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей (без нотариально удостоверенного согласия); других лиц, не являющихся родственниками ребенка — на основании письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства, и при наличии свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Государственное пограничная служба Украины позволит пересечение государственной границы.

Пересечение границы детей 16 лет

Несовершеннолетние в возрасте от 16 лет могут пересекать границу при отсутствии сопровождающих лиц при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины в форме книжки или карты, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карта). Разрешение родителей не нужно.

Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли выехать в Европу без визы и загранпаспорта и что еще нужно знать об изменениях в правилах пересечения границы.