Правила перетину кордону для дітей змінили: що треба знати батькам та родичам

Якщо дитину за кордон везуть не батьки — знадобляться додаткові документи.

Правила перетину кордону змінили не лише для дорослого населення, але й для дітей. Якщо у перші дні війни прикордонники випускали неповнолітніх без належно оформлених документів, то зараз це стало неможливим.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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"В період дії правового режиму воєнного стану можливий виїзд дітей до 16 років у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування", — йдеться у заяві ДПСУ.

Перетин кордону дітьми

У ДПСУ повідомили, що практика, коли для вивезення дитини за кордон не потрібен нотаріально завірений дозвіл батька чи матері, збережеться. Однак, родичам чи знайомим знадобляться інші документи.

Діти, які не досягли 16-річного віку, можуть перетнути кордон в супроводі:

однoго з батьків — на підставі свідоцтва про народження дитини (без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків);

— на підставі свідоцтва про народження дитини (без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків); інших родичів (баба, дід, брат, сестра, мачуха або вітчим) — на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, який підтверджує наявність родинних зв’язків (без нотаріально посвідченої згоди);

(баба, дід, брат, сестра, мачуха або вітчим) — на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, який підтверджує наявність родинних зв’язків (без нотаріально посвідченої згоди); інших осіб, які не є родичами дитини — на підставі письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування, та за наявності свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документа, що містять відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна служба України дозволить перетин державного кордону.

Перетин кордону дітей віком16 років

Неповнолітні віком від 16 років можуть перетинати кордон за відсутності супроводжуючих осіб за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи паспорта громадянина України у формі книжечки або картки, що містить безконтактний електронний носій (ID-картка). Дозвіл батьків не потрібен.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можна виїхати до Європи без візи та закордонного паспорта та що ще треба знати про зміни у правилах перетину кордону.