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Виїхати за кордон стало складніше: у ДПСУ повідомили про зміни

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Державний кордон Новина оновлена 15 квітня 2022, 18:07
Державний кордон

В Україні знову внесли зміни до правил перетину державного кордону

З перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації десятки тисяч українців вимушено покидали власні домівки та виїжджали за кордон. Пропуск громадян здійснювався виключно через контрольно-пропускні пункти Держприкордонслужби. Чоловіків призовного віку не випускали, проте жінки, діти, люди з інвалідністю, а також особи похилого віку мали можливість поїхати з країни із протермінованими документами і вивезти малечу, лише маючи при собі свідоцтво про її народження. Наразі можливості українців по виїзду за кордон обмежили.

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Вказану інформацію ексклюзивно для "Телеграфу" повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, коментуючи питання щодо можливості виїзду українців, які мають протерміновані закордонні документи.

"В Україні частково змінили правила перетину держкордону за спрощеною системою. Наразі виїхати за межі країни через контрольно-пропускні пункти із протермінованими документами українці змоги не матимуть, адже суміжні країни можуть їх не впустити", — повідомив представник відомства.

Окрім того, Демченко додав, що громадяни України, які ще на початку війни з росією мали можливість виїхати за кордон із неповнолітніми, маючи на руках лише свідоцтво про народження дитини і будь-який документ, який посвідчує особу дорослого, тепер покинути територію країни за спрощеною процедурою не зможуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні внесли зміни до правил перетину державного кордону на час дії воєнного стану, дозволивши виїзд деяким чоловікам, які мають на руках спеціальне посвідчення.

Теги:
#Україна #Кордон #Держприкордонслужба #Андрій Демченко
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