Війна в Україні: кому наразі дозволено перетинати державний кордон
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 125
Подбайте про наявність необхідних документів
У зв'язку із воєнним станом, який діє в Україні із 24 лютого, не всі громадяни нашої держави мають змогу наразі виїхати за кордон. Більшість заборон стосується чоловіків призовного віку, а також військовозобов'язаних жінок.
"Телеграф", посилаючись на службу Безоплатної правової допомоги, нагадає, кому ж можна потрапити до інших держав та що для цього треба.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Кому не дозволяється перетинати кордон?
Текст Закону України "Про правовий режим воєнного стану" стверджує, що у виїзді до інших країн на період воєнного стану відмовлено таким категоріями українців, як:
- чоловіки віком від 18 до 60 років, котрі можуть бути призвані до лав Збройних Сил України;
- жінки, котрі входять до переліку військовозобов'язаних (але не ті, котрі не підлягають призову на військову службу під час мобілізації — ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Які є винятки?
Звісно, дітям, жінкам та чоловікам старше 60 років виїзд за кордон дозволений автоматично. Але навіть серед "обмежених" категорій є свої "але". До цього переліку відносять осіб:
- заброньованих на період мобілізації та воєнного часу за органами держвлади, іншими державними органами чи органами місцевого самоврядування, а також за окремими підприємствами, установами та організаціями, порядок яких визначає КМУ;
- із інвалідністю або відповідно до висновку комісії непридатних до військової служби через стан здоров'я;
- які утримують трьох і більше дітей до 18 років (дозвіл мають як чоловіки, так і жінки);
- які самостійно виховують непонолітню дитину (дітей);
- які виховують неповнолітню дитину із інвалідністю; в перелік входять також опікуни, прийомні батьки тощо;
- які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, вроджені вади розвитку, онкологію, цукровий діабет І типу, дитину, яка має важку травму або потребує трансплантації тощо;
- які утримують повнолітню дитину, котра є особою із інвалідністю І або ІІ групи;
- на утриманні яких є неповнолітні діти-сироти або діти, котрі позбавлені батьківського піклування;
- зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною/чоловіком, дитиною або батьками (своїми або подружжя);
- які одружені із особою із інвалідністю або мають когось із батьків із інвалідністю І або ІІ групи;
- які є опікунами особи з інвалідністю, котра визнана судом недієздатною, або постійно надають допомогу такій людині;
- які виїхали до інших держав для постійного проживання, про що мають відповідні документальні підтвердження;
- які здобувають фахову передвищу чи вищу освіту, аспіранти, докторанти, асистенти-стажисти, котрі навчаються за кордоном.
Також виняток може бути зроблений для водіїв, котрі займаються важливими вантажоперевезеннями в умовах воєнного стану.
Кожен із таких винятків має бути підтверджений документально. Із переліком необхідних "дозволів" можна ознайомитися за посиланням.
Варто зазначити, що потік бажаючих перетнути український кордон для потрапляння в іншу державу вже набагато менший, аніж кількість тих, хто воліє повернутися додому. "Телеграф" розповідав, наскільки доцільно зараз планувати приїзд в Україну, допоки активна фаза ведення війни ще й досі не завершилася.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-