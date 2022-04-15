Выехать за границу стало сложнее: в ГПСУ сообщили об изменениях

В Украине снова внесли изменения в правила пересечения государственной границы

С первых дней полномасштабного вторжения российской федерации десятки тысяч украинцев вынужденно покидали собственные дома и уезжали за границу. Пропуск граждан осуществлялся исключительно через контрольно-пропускные пункты Госпогранслужбы. Мужчин призывного возраста не выпускали, однако женщины, дети, люди с инвалидностью, а также пожилые люди имели возможность уехать из страны с просроченными документами и вывезти детей, имея при себе лишь свидетельство об их рождении. На сегодняшний день возможности украинцев по выезду за границу ограничили.

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Указанную информацию эксклюзивно для "Телеграфа" сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, комментируя вопрос о возможности выезда украинцев, имеющих просроченные заграндокументы.

"В Украине частично изменили правила пересечения госграницы по упрощенной системе. Сейчас выехать за пределы страны через контрольно-пропускные пункты с просроченными документами у украинцев нет возможности, ведь смежные страны могут их не впустить", — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, Демченко добавил, что граждане Украины, которые еще в первые дни войны с россией имели возможность уехать за границу с несовершеннолетними, имея на руках только свидетельство о рождении ребенка, а также любой документ, удостоверяющий личность взрослого, теперь покинуть территорию страны по упрощенной процедуре не смогут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине внесли изменения в правила пересечения государственной границы на время действия военного положения, разрешив выезд некоторым мужчинам, имеющим на руках специальное удостоверение.