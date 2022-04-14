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Война в Украине: кому разрешено пересекать государственную границу

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Не всем мужчинам запрещено выезжать в другие страны Новость обновлена 14 апреля 2022, 19:27
Не всем мужчинам запрещено выезжать в другие страны

Позаботьтесь о наличии необходимых документов

В связи с военным положением, которое действует в Украине с 24 февраля, не все граждане нашего государства могут выехать за границу. Большинство запретов касается мужчин призывного возраста, а также военнообязанных женщин.

"Телеграф", ссылаясь на службу Бесплатной правовой помощи, напомнит, кому же можно попасть в другие государства и что для этого нужно.

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Кому не разрешается пересекать границу?

Текст Закона Украины "О правовом режиме военного положения" утверждает, что в выезде в другие страны на период военного положения отказано таким категориям украинцев, как:

  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил Украины;
  • женщины, входящие в перечень военнообязанных (но не те, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации — ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Какие исключения?

Конечно, детям, женщинам и мужчинам старше 60 лет выезд за границу разрешен автоматически. Но даже среди "ограниченных" категорий есть свои "но". К этому перечню относятся лица:

  • забронированные на период мобилизации и военного времени органами госвласти, другими государственными органами или органами местного самоуправления, а также отдельными предприятиями, учреждениями и организациями, порядок которых определяет КМУ;
  • с инвалидностью или согласно заключению комиссии непригодных к военной службе по состоянию здоровья;
  • которые содержат трех и более детей до 18 лет (разрешение имеют как мужчины, так и женщины);
  • самостоятельно воспитывающих несовершеннолетнего ребенка (детей);
  • воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью; в список входят также опекуны, приемные родители и т.п.;
  • воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, врожденные пороки развития, онкологию, сахарный диабет I типа, ребенка, который имеет тяжелую травму или нуждается в трансплантации и т.п.;
  • которые содержат совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;
  • на содержании которых есть несовершеннолетние дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
  • занятые постоянным уходом за больной женой/супругом, ребенком или родителями (своими или супругами);
  • которые замужем за лицом с инвалидностью или имеют кого-то из родителей с инвалидностью I или II группы;
  • которые являются опекунами лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, или постоянно оказывают помощь такому человеку;
  • выехавшие в другие государства для постоянного проживания, о чем имеют соответствующие документальные подтверждения;
  • получающие профессиональное высшее или высшее образование, аспиранты, докторанты, ассистенты-стажеры, обучающиеся за границей.

Также исключение может быть сделано для водителей, занимающихся важными грузоперевозками в условиях военного положения.

Каждое из таких исключений должно быть подтверждено документально. С перечнем необходимых "разрешений" можно ознакомиться по ссылке.

Следует отметить, что поток желающих пересечь украинскую границу для попадания в другое государство уже намного меньше, чем количество тех, кто предпочитает вернуться домой. "Телеграф" рассказывал, насколько целесообразно сейчас планировать приезд в Украину, пока активная фаза ведения войны до сих пор не завершилась.

Теги:
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