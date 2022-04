Можно ли уже возвращаться из-за границы в Украину? Ситуация в освобожденных от россиян городах

В некоторых регионах ситуация остается напряженной.

Усилиями украинских военных удалось освободить от российских захватчиков часть областей Украины – Киевскую, Сумскую, Черниговскую. В связи с этим у многих украинцев, вынужденно покинувших свои дома, возникло желание вернуться. Однако руководители городов и администраций не советуют с этим спешить, ведь в некоторых городах опасность все еще есть.

"Телеграф" выяснил, что происходит в освобожденных от россиян регионах Украины и когда нашим гражданам можно будет вернуться домой.

Оперативно и правдиво о войне в Украине

Какая ситуация в Киеве

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, о массовом возвращении в столицу говорить еще рано. На этом настаивают украинские военные, которые говорят, что угроза столице еще достаточно велика.

"Это, во-первых, угроза ракетных обстрелов. А, во-вторых, продолжается разминирование близлежащих территорий столицы и, где, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях. Наша же ключевая задача – сохранить жизнь и спокойствие людей. Поэтому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся же должны взвешивать все риски", — сообщил Виталий Кличко.

Он добавил, что никому из граждан не запрещают возвращаться, а только просят соблюсти рекомендации.

Немного подождать с возвращением в столицу просит также замминистра обороны Анна Маляр.

"В Киев еще рано возвращаться. Немного подождите. По состоянию на сейчас сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины. Динамика событий в ближайшие недели будет показательной. Держим строй!", — написала она на своей странице в Facebook.

Можно ли возвращаться в Сумы

Городской голова Сум Александр Лысенко считает, что сумчанам, покинувшим город из-за боевых действий, еще рано возвращаться домой, ведь ситуация в Сумах все еще очень непростая — повреждена инфраструктура, нет возможности предоставлять большинство услуг людям, есть проблемы с отоплением, лекарствами и продуктами.

Бизнес только понемногу начинает возобновлять работу, начали открываться магазины и аптеки, но далеко не в полном объеме.

"Сейчас есть возможность заехать легковым транспортом, но люди принимают решения сами. За последнюю неделю у нас зеленых коридоров не было. Я всем не советую возвращаться. Я скажу, когда можно будет об этом подумать", — сказал Лысенко в эфире телеканала "Рада".

Чернигов

Как сообщил в Telegram руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, по состоянию на сегодняшний день в город просят возвращаться только тех граждан, которые могут быть полезны в восстановлении критической инфраструктуры города.

По его словам, город начал оживать после того, как он был освобожден от российских оккупантов, но все коммуникации находятся в очень критическом состоянии и все службы работают на их восстановление.

"Возвращаются те, кто должен восстановить критическую инфраструктуру. Потом будут возвращаться проживающие и работающие в других местах. Город должен сначала восстановить свои каналы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения", — подчеркнул председатель Черниговской ОВД.

Что происходит в Харькове

В Харьковской области и городе Харьков, в частности, ситуация очень напряженная, ведь российские оккупанты все время обстреливают регион. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Понятно, что при такой ситуации возвращение домой — крайне опасно.

По словам главы ОВА, россияне продолжают терроризировать мирное население, наносят по городу удары с артиллерии. Сильно пострадали районы Алексеевки, ХТЗ, Одесской, аэропорта, Салтовки, Северной Салтовки, 602 микрорайона.

Очень сложным направлением все еще является Изюм, но украинцы хорошо держат оборону, не позволяя врагам прорывать ее.

Донецкая и Луганская области

Самой сложной точкой фронта на Донбассе по-прежнему остается Мариуполь. Другими "горячими" точками остается Попасная, Рубежное и, конечно же, Северодонецк.

По данным аналитиков The Institute for the Study of War, к востоку Украины продолжают прибывать новые военные подразделения вражеской армии и техника, в частности, из Беларуси.

Украинские власти на фоне усиления обстрелов украинских городов просят граждан эвакуироваться из Донецкой и Луганской областей. Не исключено, что ситуация в регионах может ухудшаться, поэтому граждан просят найти более безопасное место. Понятно, что возвращаться в такие условия украинцам не советуют.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным британской разведки, Краматорск и Константиновка могут стать мишенью для российских властей.