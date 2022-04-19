Правила виїзду за кордон знову змінили: чи можна тепер виїхати до Європи без візи та закордонного паспорта

Які правила виїзду з України діють із сьогоднішнього дня

Після громадського резонансу, викликаного посиленням правил для виїзду біженців з Європи в Україну в умовах війни, Держприкордонслужба повідомила про нове рішення. Так, українцям знову дозволили виїжджати за внутрішнім паспортом громадянина України.

"Таке рішення ухвалене у зв’язку із ситуацією на території України в період військового стану, коли громадяни України не можуть швидко та вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт)", — повідомляє ДПСУ на сторінці у Facebook.

При цьому внутрішній документ можуть використовувати для виїзду всі громадяни України незалежно від того, чи йдуть бойові дії в області. Прикордонники сусідніх країн також впускають біженців за вказаними документами.

А виїзд дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за паспортом громадянина України для виїзду за кордон або за свідоцтвом про народження.

Втім, як повідомляють європейські сайти, Європа готова приймати українців і без біометричного паспорта "з гуманітарних міркувань".

Зазначимо, що раніше для українців запровадили заборону на виїзд за внутрішніми документами, хоча у перші півтора місяці війни в Європі пропускали і з простроченими закордонними паспортами, і з внутрішніми паспортами громадян України, до вивезення дітей закордон також було переглянуто підхід. Проте з недавніх пір правила виїзду спробували повернути у звичайне русло, але це викликало невдоволення, оскільки для виготовлення документів потрібен час, деяких громадян знімали з автобусів та розвертали прямо на кордоні.

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Втім, як бачимо, після резонансу влада дійшла згоди і продовжила для громадян можливість виїзду в спрощеному режимі. Також з’явилася можливість протягом дня безкоштовно продовжити термін дії закордонного паспорту.

Тим часом у ЄС створено цілу інфраструктуру з корисними сайтами та контактами для українських біженців, на яких можна дізнатися про житло, соціальні виплати, медичну та юридичну допомогу та багато іншого.