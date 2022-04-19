Виїхати за кордон під час війни: правила та корисні лайфхаки

Перш ніж виїхати, варто вивчити особливості країн для евакуації

Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова — сусідні країни дали притулок багатьом біженцям від війни в Україні або допомогли їм вирушити далі. Але, порівняно з правилами виїзду перших днів війни, багато норм змінилися.

"Телеграф" нагадує основні чинні правила перетину кордону:

закордонний паспорт для виїзду з України не обов’язковий — можливість виїхати за внутрішнім паспортом продовжено. Згідно з повідомленнями держприкордонслужби, це зроблено через неможливість для багатьох громадян швидко оформити необхідний документ. Це стосується всіх українців, чи йдуть на їхній території проживання бойові дії, чи ні. Окремо зазначається, що його варто все ж таки оформити заздалегідь, по можливості, прикордонники нагадують, що в ньому може виникнути потреба в країні перебування або під час переїздів між країнами світу.

Виїзд з України неповнолітніх — діти, які не досягли 16 років, виїжджають за наявності паспорта України або свідоцтва про народження (якщо паспорта ще немає).

Якщо документи прострочені — з України не випустять, адже у країні-меті поїздки можу бути проблеми.

Якщо ви їдете через кордон своїм ходом — важливо знати час очікування на пунктах пропуску до різних країн, щоб вибрати не тільки найоптимальніший маршрут, а й не застрягти в заторі на кордоні. Переглянути дані щодо терміну очікування на різних прикордонних пунктах з усіма сусідніми країнами можна на державному сервісі за посиланням.

Для тих, хто виїхав або планує виїжджати в Польщу, в "Дії" підготували спеціальний розділ з інформацією про пошук роботи та гарячі лінії. Інформацію про медичну та юридичну допомогу, виплати та інше можна знайти на польському урядовому порталі.

Корисні контакти для українців, які виїхали до Румунії, можна знайти тут — матері з дітьми можуть безплатно розміститися у шести центрах для біженців.

Інформацію про заходи для біженців та інструкції з відкриття банківських рахунків, працевлаштування та інші питання можна знайти на сайті Visitukraine.

Читайте також: Категорія Україна Правила виїзду українців закордон змінили: які документи тепер потрібні Українцям розповіли як перетнути кордон за новими правилами

Раніше "Телеграф" писав, що за кордон випустять не всіх — чоловіки від 18 до 60 і військовозобов’язані жінки, але правила мають низку винятків.

Для тих, хто виїхав за кордон на автомобілі, знадобиться інформація щодо продовження або оформлення обов’язкової страховки на авто.