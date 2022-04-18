Правила виїзду українців закордон змінили: які документи тепер потрібні

Українцям розповіли як перетнути кордон за новими правилами

В умовах російської агресії, що триває щодо України, багато українців прийшли в рух — чоловіки повертаються в країну, жінки і діти виїжджають закордон. Останнім часом намітилася тенденція повернення біженців назад в Україну, але бажаючих залишити країну теж чимало.

Які потрібні документи

З перших днів війни європейські країни відкрили свої кордони та пропускали туди українців навіть із простроченими документами чи внутрішніми паспортами. Днями ж у порядок перетину кордону було внесено зміни, які ускладнили виїзд закордон для неповнолітніх та осіб із простроченими документами.

Новий порядок виїзду визначається Постановою Кабміну №170 та визначає порядок продовження прострочених документів, а також внесення даних щодо неповнолітніх.

Як продовжити закордонний паспорт

Для продовження простроченого закордонного паспорта необхідно звернутися з відповідною заявою до будь-якого територіального відділу Міграційної служби України. За наявності необхідних документів – закордонного паспорта та заяви, закордонний паспорт буде продовжено у той же день та абсолютно безкоштовно.

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Для внесення даних про неповнолітнього до паспорта законного представника потрібні такі документи:

паспорт для виїзду за кордон;

заяву про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину;

свідоцтво про народження чи документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. У разі відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;

дві фотографії дитини розміром 3,5 х 4,5 сантиметра,

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Ця інформація вноситься до закордонного паспорта законного представника дитини також безкоштовно і в день звернення.

Водночас, українці, які виїжджають із зони бойових дій, можуть їхати закордон і за внутрішнім паспортом.

З початку війни багато країн Європи полегшили правила в’їзду для українських біженців, а також запропонували безкоштовну допомогу та допомогу для тих, хто в’їжджає.