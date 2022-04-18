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Правила выезда украинцев заграницу изменили: какие документы теперь нужны

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Теперь для выезда заграницу ввели новые правила Новость обновлена 18 апреля 2022, 14:45
Теперь для выезда заграницу ввели новые правила

Украинцам рассказали как пересечь границу по новым правилам

В условиях продолжающейся российской агрессии по отношению к Украине многие украинцы пришли в движение – мужчины возвращаются в страну, женщины и дети выезжали заграницу. В последнее время наметилась тенденция по возврату беженцев обратно в Украину, но желающих покинуть страну тоже немало.

Какие нужны документы

С первых дней войны европейские страны открыли свои границы и пропускали туда украинцев даже с просроченными документами или внутренними паспортами. На днях же в порядок пересечения границы были внесены изменения, которые усложнили выезд заграницу для несовершеннолетних и лиц с просроченными документами.

Новый порядок выезда определяется Постановлением Кабмина №170 и определяет порядок продления просроченных документов, а также внесения данных о несовершеннолетних.

Как продлить загранпаспорт

Для продления просроченного заграничного паспорта необходимо обратиться с соответствующим заявлением в любой территориальный отдел Миграционной службы Украины. При наличии необходимых документов – заграничного паспорта и заявления, загранпаспорт будет продлен в тот же день и совершенно бесплатно.

Для внесения данных о несовершеннолетнем в паспорт законного представителя, нужны такие документы:

  • паспорт для выезда за границу;
  • заявление о внесении в паспорт для выезда за границу информации о ребенке;
  • свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. В случае отсутствия свидетельства о рождении законный представитель может подать выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения;
  • две фотографии ребенка размером 3,5 х 4,5 сантиметра,
  • документ, подтверждающий полномочия личности как законного представителя.

Данная информация вносится в загранпаспорт законного представителя ребенка также бесплатно и в день обращения.

Вместе с тем, украинцы выезжающие из зоны боевых действий, могут ехать заграницу и по внутреннему паспорту.

С начала войны многие страны Европы облегчили правила въезда для украинских беженцев, а также предложили бесплатную помощь и пособия для въезжающих.

Теги:
#Паспорт #Миграционная служба #Пересечение границы
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