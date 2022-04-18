Укр

Выезд за границу во время войны: что делать если загранпаспорт просрочен

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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С 1 марта 2022 срок действия загранпаспортов граждан Украины продлен на 5 лет Новость обновлена 18 апреля 2022, 10:54
С 1 марта 2022 срок действия загранпаспортов граждан Украины продлен на 5 лет

Процедура продления стока действия загранпаспорта в военное время проходит по упрощенной системе

С начала полномасштабного вторжения российской федерации многим украинцам вынуждено пришлось покинуть свои дома, и большинство отправилось за границу. Однако при пересечении границы оказалось, что одной из самых распространенных проблем с переездом является просрочка загранпаспорта. А в таком случае, выехать за пределы страны через контрольно-пропускные пункты нет возможности. Что же делать?

В связи с военным положением, которое введено на территории Украины с 24 февраля, еще 28 февраля 2022 года Кабинет Министров Украины утвердил временный порядок внесения информации в паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также упростил процедуру внесения информации о продлении стока действия загранпаспорта, сообщает ЮрЛига.

Чтобы продлить срок действия загранпаспорта, нужно:

Обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы независимо от места регистрации, с заявлением о продлении срока действия загранпаспорта. В случае пребывания за границей с заявлением нужно идти в посольство или консульское учреждение Украины.

Информация вносится в загранпаспорт в день обращения, бесплатно.

Какие документы необходимы для продления срока действия загранпаспорта:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • заявление о продлении срока действия загранпаспорта.

Следует отметить, что поток желающих пересечь украинскую границу для попадания в другое государство уже намного меньше, чем количество тех, кто предпочитает вернуться домой. "Телеграф" рассказывал, насколько целесообразно сейчас планировать приезд в Украину, пока активная фаза ведения войны до сих пор не завершилась.

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине внесли изменения в правила пересечения государственной границы на время действия военного положения, разрешив выезд некоторым мужчинам, имеющим на руках специальное удостоверение.

Теги:
#Документы #Загранпаспорт #Выезд за границу #Выезд за пределы Украины
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