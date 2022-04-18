Виїзд за кордон під час війни: що робити, якщо закордонний паспорт прострочений

Процедура продовження стоку дії закордонного паспорта у воєнний час проходить за спрощеною системою

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації багатьом українцям довелося залишити свої будинки, і більшість вирушила за кордон. Однак при перетині кордону виявилося, що однією з найпоширеніших проблем із переїздом є прострочення закордонного паспорта. А в такому разі виїхати за межі країни через контрольно-пропускні пункти немає можливості. Що ж робити?

У зв’язку з воєнним становищем, яке запроваджено на території України з 24 лютого, ще 28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також спростив процедуру внесення інформації про продовження терміну дії закордонного паспорта. ЮрЛіга.

Щоб продовжити термін дії закордонного паспорта, потрібно:

Звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби незалежно від місця реєстрації, із заявою про продовження терміну дії закордонного паспорта. У разі перебування за кордоном із заявою потрібно йти до посольства чи консульської установи України.

Інформація вноситься у закордонний паспорт у день звернення, безплатно.

Які документи необхідні для продовження терміну дії закордонного паспорта:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

заяву про продовження терміну дії закордонного паспорта.

Слід зазначити, що потік охочих перетнути український кордон для попадання в іншу державу вже набагато менший, ніж кількість тих, хто вважає за краще повернутися додому. "Телеграф" розповідав, наскільки доцільно зараз планувати приїзд в Україну, доки активна фаза ведення війни досі не завершилася.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні внесли зміни до правил перетину державного кордону на час дії воєнного стану, дозволивши виїзд деяким чоловікам, які мають на руках спеціальне посвідчення.