Виїзд за кордон на автомобілі під час війни: як подовжити термін страховки

На поступки українцям щодо автострахування пішла Польща, Словаччина, Молдова й Угорщина.

З моменту початку повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну минуло майже два місяці. Ще у перші тижні війни з країни за кордон виїхали 4,3 мільйона українців, з яких значна частина виїжджала у країни ЄС на власному автомобілі. Уряд деяких країн пішов на поступки й на якийсь час скасував обов'язкову наявність "Зеленої карти" — поліс страхування для виїзду за кордон, однак для тривалого перебування у країнах Європейського Союзу вона все ж знадобиться.

"Телеграф" з'ясував, як біженцям з України продовжити термін дії "Зеленої карти", або ж оформити її у разі відсутності.

Перевірені новини про війну і не тільки — у нашому Telegram

Перетин кордону

Якщо до війни при перетині державного кордону на автомобілі у власника вимагали техпаспорт, водійські права та "Зелену карту", то після початку воєнного вторгнення останній пункт став не таким принциповим. Так, з 28 лютого МЗС Польщі, Словаччини, Молдови й Угорщини домовилися, що таких полісів страхування українці не потребуватимуть.

При цьому у більшості інших країн ЄС "Зелену карту" все ж вимагають, а за її відсутність загрожують чималі штрафи.

Читайте також: Категорія Україна В евакуацію на авто: що взяти з собою для людей та для машини Виїзд на автомобілі дозволяє взяти з собою більше речей, але не варто переборщувати

Де придбати Зелену карту

Для українців, які вже виїхали за кордон на автомобілі, найкращим варіантом придбати "Зелену карту" залишається онлайн. Це можна зробити на сайтах будь-яких страхових компаній, які надають такі послуги. Все, що для цього потрібно, зазначити своє ім’я, адресу електронної пошти, контактний телефон, напрям поїздки (Європа чи СНД), та термін перебування за кордоном.

Справжність виданого полісу страхування можна перевірити на сайті Моторно-транспортного страхового бюро України.

Читайте також: Категорія Суспільство Робота за кордоном: як біженцю з України пройти співбесіду Головне розуміти, що, швидше за все, ви влаштовуєтеся на роботу тимчасово, до перемоги України у війні

Ціна "Зеленої карти"

За даними деяких сайтів, де можна придбати "Зелену карту", ціна страхування на 1 місяць для легкового автомобіля в середньому складає 627 гривень.

Ціни на "Зелену карту" для авто

Раніше "Телеграф" повідомляв, що виїхати за кордон українцям без закордонного паспорта стало складніше. Якщо у перші дні війни з країни випускали з українським паспортом, або зі свідоцтвом про народження (мова про дітей), то зараз деякі країни по таких документах біженців вже не приймають.