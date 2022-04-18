Выезд за границу на автомобиле во время войны: как продлить срок страховки

На уступки украинцам по автострахованию пошли Польша, Словакия, Молдова и Венгрия.

С момента начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину прошло около двух месяцев. Еще в первые недели войны из страны за границу выехали 4,3 миллиона украинцев, из которых значительная часть уезжала в страны ЕС на собственном автомобиле. Правительство некоторых стран пошло на уступки и на время отменило обязательное наличие "Зеленой карты" — полис страхования для выезда за границу, однако для длительного пребывания в странах Европейского Союза она все же понадобится.

"Телеграф" выяснил, как беженцам из Украины продлить срок действия "Зеленой карты", или же оформить ее в случае отсутствия.

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Пересечение границы

Если до войны при пересечении государственной границы на автомобиле у владельца требовали техпаспорт, водительские права и Зеленую карту, то после начала военного вторжения последний пункт стал не столь принципиальным. Так, с 28 февраля МИД Польши, Словакии, Молдовы и Венгрии договорились, что такие полисы страхования украинцы не будут нуждаться.

При этом в большинстве других стран ЕС "Зеленую карту" все же требуют, а при ее отсутствии грозят немалые штрафы.

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Где купить Зеленую карту

Для украинцев, уже выехавших за границу на автомобиле, лучшим вариантом приобрести "Зеленую карту" остается онлайн. Это можно сделать на сайтах любых страховых компаний, предоставляющих такие услуги. Все, что нужно, указать свое имя, адрес электронной почты, контактный телефон, направление поездки (Европа или СНГ), и срок пребывания за рубежом.

Подлинность выданного полиса страхования можно проверить на сайте Моторно-транспортного страхового бюро Украины.

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Цена "Зеленой карты"

По данным некоторых сайтов, где можно купить "Зеленую карту", цена страхования на 1 месяц для легкового автомобиля в среднем составляет 627 гривен.

Цены на "Зеленую карту" для авто

Ранее "Телеграф" сообщал, что уехать за границу украинцам без загранпаспорта стало сложнее. Если в первые дни войны из страны выпускали с украинским паспортом или со свидетельством о рождении (речь о детях), то сейчас некоторые страны по таким документам беженцев уже не принимают.