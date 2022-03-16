В эвакуацию на авто: что взять с собой для людей и для машины

Выезд на автомобиле позволяет взять с собой больше вещей, но не стоит перебарщивать

Из-за непрекращающихся обстрелов многих украинских городов на севере, юге и востоке страны, часть людей решили выехать из них в эвакуацию. Для тех, у кого есть личный автомобиль и было время собрать вещи, есть несколько рекомендаций, что лучше взять с собой.

Первым в обязательном списке стоят документы. Оригиналы, копии, можно в цифровом виде. Далее в перечне фотографии родных, наличные деньги и кредитные карты, дубликаты ключей от дома и авто, телефоны и зарядные устройства к ним, павер-банк при наличии.

Среди прочих полезных вещей:

фонарик с запасными батарейками

мультитул

нож и топор

свисток

большие пакеты для мусора (можно использовать как тент)

синтетическая веревка

широкий скотч

презервативы без смазки

блокнот и карандаш

иголки с ниткой

необходимые лекарства

одежда: нижнее белье, носки — по 2 комплекта, сменные штаны, кофта. Крепкая обувь, шапка и верхняя одежда.

средства гигиены: полотенце, мыло, зубные щетки, туалетная бумага, влажные салфетки, женские средства личной гигиены, маникюрный набор.

Детям — необходимое питание и принадлежности.

Для питания — кружка и ложка, флага, казанок. Спички и зажигалка для костра, еда на несколько дней, желательно, которую не надо готовить — консервы, тушенка, полуфабрикаты из овощей, крупы, макароны, сладости. Вода.

Что взять для автомобиля при выезде в эвакуацию

Заполняя авто семейными реликвиями и вещами, стоит подумать и про "железного коня" и его потребности. Необходимо помнить, что в части соседних с Украиной стран Европы запрещены шипованные покрышки, а запчасти стоят примерно столько же. По шинам рекомендуют выбрать наиболее новую, зимнюю резину.

Что касается топлива, то в осажденных районах с ним могут быть проблемы, но большие запасы из страны вывезти не удастся. С собой советуют взять бутылку омывателя — если погода снежная и дождевая, он пригодится. Также может понадобиться масло.

Важно взять с собой полноценную "запаску" — до границы, например, из восточных областей необходимо проехать тысячу километров по дорогам разного качества. Часть из них уже пострадали от боевых действий.

Для ремонта по дороге или помощи другим нужны: домкрат, набор ключей, "крокодилы" для зарядки аккумулятора, буксировочный трос и компрессор.

По мирному времени для поездок по Европе требовались светоотражающие жилеты (в Польше — для каждого в авто), огнетушитель, запасное колесо, запасные лампочки для фар и знак аварийной остановки.

Что нежелательно иметь в машине во время эвакуации

С собой в авто лучше не иметь оружия, если оно не зарегистрировано, а вы — не военный. Не стоит брать с собой боевые ножи и военную атрибутику (включая стилизированные вещи). Бензин и другие виды топлива должны быть в крепкой таре. Регистратор нужно снимать при переезде блок-постов.

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