Если в кране нет воды - как добыть жидкость для питья в экстремальных условиях

Методы сбора и фильтрации воды

Вода — важнейший ресурс организма и в случае боевых действий может стать недоступной. Добыть ее можно несколькими способами.

В случае отсутствия водоснабжения Минздрав рекомендует найти бюветы и колодцы, где есть вода или использовать разливную и бутылированную воду.

Хранить ее нужно подписав, для чего она, в закрытых емкостях. Из открытых водоемов нужно использовать только для технических целей. Чтобы обеззаразить воду, ее нужно кипятить не менее 10 минут и хранить не более суток.

Но враг, как показывает опыт осажденных городов, не дает возможности получить гуманитарные грузы с водой и уничтожает коммунальные системы.

"Телеграф" собрал экстренные способы сбора воды в случае риска обезвоживания. Зимой можно топить снег, собирать дождевую воду, но можно использовать и другие методы.

Конденсация влаги

Конденсировать воду из воздуха можно несколькими способами.

1 способ

Нужны: пластиковая пленка, контейнер для воды, камень, ветки с листьями. На солнечном участке земли нужно вырыть яму глубиной около метра. В центре — поставить контейнер. Яму накрывают пластиковой пленкой, а в центр сверху над контейнером кладут камень. Вода будет конденсироваться и стекать в емкость. Чтобы испарение шло активнее можно накрыть яму ветками с листьями.

Схема устройства по сбору воды

2 способ

Если копать нет возможности, а на деревьях уже есть листва — можно воспользоваться той водой, которую дерево достает с глубины. Нужен пластиковый пакет. Его надевают на ветку с листвой и завязывают, либо на небольшое дерево. Вода при испарении наполнит пакет конденсатом. Важно расположить его так, чтобы листва не касалась стенок, а вода скапливалась внизу.

3 способ

К ночи температура падает и на вещах выступает конденсат. Можно развесить полиэтилен над землей и на нем может скопиться влага.

Использовать туман

На столбах размещается тонкая сеть, из проходящего водяного пара она улавливает конденсат. Под ней нужно установить сосуды для сборки воды.

Туманная сетка для "ловли" воды

Как получить воду из дерева

Весной деревья наполняются соками и может стать источником воды. В нем нужно сделать тонкое глубокое отверстие и вставить туда цилиндр — стержень от ручки, полую травинку, чтобы вода собиралась и стекала в емкость.

Пить жидкости организма

Чем сильнее человек обезвожен, тем больше в его моче солей. Соответственно — она становится более ядовитой. Наименее концентрированная — первая порция мочи.

Если удалось добыть воду из природного источника и она не надлежащего качества — например дождевая, ее можно отфильтровать.

Один из простейших фильтров — из песка, камней и ткани. В полиэтиленовый пакет кладут слоями песок, камни и ткань, ставят под нее емкость и фильтр готов. Если добавить уголь — он убирает неприятный запах.

Схема фильтрации воды

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