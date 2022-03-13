Как сэкономить зарядку на смартфоне: пять полезных лайфхаков

Всем хочется поддерживать связь в военное время, но в некоторых городах и селах банально нет света

Украинцы, против которых российская армия ведет войну уже 18 день, научились жить под обстрелами, в постоянном стрессе и желании узнать, когда это побыстрее закончится. Подобную возможность зачастую дают телефоны, которые и поддерживают нашу связь с близкими. Однако что делать, если в населенном пункте нет электричества, а батарея быстро садится.

"Телеграф", ссылаясь на ресурс Laufers, подскажет несколько лайфхаков, которые помогут "продлить" время жизни батареи на вашем смартфоне.

Отключите GPS

Определение геолокации телефона — один из самых главных "пожирателей" зарядки. Отдельно следует подчеркнуть, что если сигнал связи слабый, то смартфон будет садиться быстрее — он изо всех сил будет пытаться найти связь. Если вам не нужен навигатор, отключите его.

Обходитесь без вибрации

Вопреки распространенному мнению об обратном, виброрежим вместа звонка не слишком экономит батарею. Наоборот, лишние звуки и отклики виртуальной клавиатуры, садят заряд быстрее. Эту функцию также можно хотя бы временно выключить.

Не переохлаждайте / не перегревайте

Экстремальные температуры телефонам не нравятся. На холоде большинство телефонов очень быстро садятся, поэтому в мороз лучше всего держать телефон максимально ближе к телу (можно во внутреннем кармане) и не вытаскивать его лишний раз. Насчет перегревания — старайтесь, чтобы смартфон у вас использовался в температуре 16-22 градуса тепла.

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Включите режим полета

Если, к примеру, сигнал связи все равно отсутствует, а вас не пытаются отыскать полчища родственников, можно временно включить "режим полета". Это сэкономит батарею, а также отключит вам возможность пользоваться WI-FI, Bluetooth и GPS. Вы все еще получите возможность читать книги или слушать музыку офлайн.

Уменьшите яркость

По возможности регулируйте подсветку экрана. На минимальном уровне она и батареи меньше "потребляет", и не так глаза режет, если долго находиться в темном помещении (к примеру, укрытии).

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Напомним, ранее мы рассказывали, как можно сохранить связь с родными или знакомыми, если внезапно отключили мобильную связь. Единственный минус — такие способы работают лишь на небольшом расстоянии.