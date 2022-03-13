Якщо в крані немає води – як видобути рідину для пиття в екстремальних умовах

Методи збору та фільтрації води

Вода — найважливіший ресурс організму і у разі бойових дій може стати недоступною. Видобути її можна кількома способами.

У разі відсутності водопостачання МОЗ рекомендує знайти бювети та колодязі, де є вода або використовувати розливну та бутильовану воду.

Зберігати її потрібно підписавши, навіщо вона, у закритих ємностях. З відкритих водойм потрібно використовувати тільки для технічних цілей. Щоб знезаразити воду, її потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин і зберігати не більш ніж добу.

Але ворог, як показує досвід обложених міст, не дозволяє отримати гуманітарні вантажі з водою і знищує комунальні системи.

"Телеграф" зібрав екстрені способи збирання води у разі ризику зневоднення. Взимку можна топити сніг, збирати дощову воду, але можна використовувати інші методи.

Конденсація вологи

Конденсувати воду з повітря можна кількома способами.

1 спосіб

Потрібні : пластикова плівка, контейнер для води, камінь, гілки з листям. На сонячній ділянці землі потрібно вирити яму завглибшки близько метра. У центрі – поставити контейнер. Його накривають пластиковою плівкою, а в центр зверху над контейнером кладуть камінь. Вода конденсуватиметься і стікатиме в ємність. Щоб випаровування йшло активніше, можна накрити яму гілками з листям.

Схема пристрою для збирання води

2 спосіб

Якщо копати немає можливості, а на деревах вже є листя — можна скористатися водою, яку дерево дістає з глибини. Потрібен пластиковий пакет. Його надягають на гілку з листям і зав’язують або на невелике дерево. Вода під час випаровування наповнить пакет конденсатом. Важливо розташувати його так, щоб листя не торкалося стін, а вода накопичувалася внизу.

3 спосіб

На ніч температура падає і на речах виступає конденсат. Можна розвісити поліетилен над землею і на ньому може накопичитися волога.

Використовувати туман

На стовпах розміщується тонка мережа, з водяної пари, що проходить, вона вловлює конденсат. Під нею необхідно встановити судини для збирання води.

Туманна сітка для "лову" води

Як отримати воду з дерева

Весною дерева наповнюються соками і може стати джерелом води. У ньому потрібно зробити тонкий глибокий отвір і вставити туди циліндр — стрижень від ручки, порожню травинку, щоб вода збиралася і стікала в ємність.

Пити рідини організму

Чим сильніша людина зневоднений, тим більше в сечі солей. Відповідно вона стає більш отруйною. Найменш концентрована – перша порція сечі.

Якщо вдалося видобути воду з природного джерела і вона не належної якості, наприклад, дощова, її можна відфільтрувати.

Один із найпростіших фільтрів — із піску, каміння та тканини. У поліетиленовий пакет кладуть шарами пісок, каміння та тканину, ставлять під неї ємність та фільтр готовий. Якщо додати вугілля – воно прибирає неприємний запах.

Схема фільтрації води

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