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В евакуацію на авто: що взяти з собою для людей та для машини

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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На машинах багато хто виїхав за кордон Новина оновлена 16 березня 2022, 10:15
На машинах багато хто виїхав за кордон

Виїзд на автомобілі дозволяє взяти з собою більше речей, але не варто переборщувати

Через безперервний обстріл багатьох українських міст на півночі, півдні та сході країни, частина людей вирішили виїхати з них в евакуацію. Для тих, хто має особистий автомобіль і був час зібрати речі, є кілька рекомендацій, що краще взяти з собою.

Першим у обов’язковому списку стоять документи. Оригінали, копії можна в цифровому вигляді. Далі у переліку фотографії рідних, готівка та кредитні картки, дублікати ключів від дому та авто, телефони та зарядні пристрої до них, павер-банк за наявності.

Серед інших корисних речей:

  • ліхтарик із запасними батареями
  • мультитул
  • ніж та сокира
  • свисток
  • великі пакети для сміття (можна використовувати як тент)
  • синтетична мотузка
  • широкий скотч
  • презервативи без змащення
  • блокнот та олівець
  • голки з ниткою
  • необхідні ліки
  • рекомендований одяг: білизна, шкарпетки — 2 комплекти, штани, кофта. Міцне взуття, шапка та верхній одяг.
  • засоби гігієни: рушник, мило, зубні щітки, туалетний папір, вологі серветки, жіночі засоби особистої гігієни, манікюрний набір.
  • Дітям — необхідне харчування та предмети побуту.
  • Для харчування – кухоль та ложка, прапори, казанок. Сірники та запальничка для багаття, їжа на кілька днів, бажано, яку не треба готувати – консерви, тушонка, напівфабрикати з овочів, крупи, макарони, солодощі. Вода.

Що взяти для автомобіля під час виїзду в евакуацію

Заповнюючи авто сімейними реліквіями та речами, варто подумати і про "залізного коня" та його потреби. Необхідно пам’ятати, що у частині сусідніх з Україною країн Європи заборонені шиповані шини, а запчастини коштують приблизно стільки ж. По шинах рекомендують вибрати найновішу, зимову гуму.

Щодо палива, то в обложених районах з ним можуть бути проблеми, але великі запаси з країни вивезти не вдасться. З собою радять взяти пляшку омивача — якщо погода снігова та дощова, він знадобиться. Також може знадобитися мастило.

Важливо взяти із собою повноцінну "запаску" — до кордону, наприклад, зі східних областей необхідно проїхати тисячу кілометрів дорогами різної якості. Частина вже постраждали від бойових дій.

Для ремонту по дорозі або допомоги іншим потрібні: домкрат, набір ключів, "крокодили" для заряджання акумулятора, буксировочний трос і компресор.

За мирним часом для поїздок Європою потрібні світловідбиваючі жилети (у Польщі — для кожного в авто), вогнегасник, запасне колесо, запасні лампочки для фар і знак аварійної зупинки.

Що небажано мати у машині під час евакуації

З собою в авто краще не мати зброї, якщо вона не зареєстрована, а ви — не військовий. Не варто брати з собою бойові ножі та військову атрибутику (включаючи стилізовані речі). Бензин та інші види палива мають бути у міцній тарі. Реєстратор потрібно знімати під час переїзду блок-постів.

Раніше "Телеграф" писав, як можна добути воду, якщо її немає в крані.

Теги:
#Автомобіль #Поради #Евакуація
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