Правила выезда за границу снова изменили: можно ли теперь выехать в Европу без визы и загранпаспорта

Какие правила выезда из Украины действуют с сегодняшнего дня

После общественного резонанса, вызванного ужесточением правил для выезда беженцев из Европы в Украину в условиях войны, Госпогранслужба сообщила о новом решении. Так, украинцам снова разрешили выезжать по внутреннему паспорту гражданина Украины..

"Такое решение принято в связи с ситуацией на территории Украины в период военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и вовремя оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт)", — сообщает ГПСУ на странице в Facebook.

При этом внутренний документ могут использовать для выезда все граждане Украины вне зависимости от того, идут ли боевые действия в их области. Пограничники соседних стран также впускают беженцев по указанным документам.

Выезд же детей, не достигших 16-летнего возраста осуществляется по паспорту гражданина Украины для выезда заграницу или по свидетельству о рождении.

Впрочем, как сообщают европейские сайты, Европа готова принимать украинцев и без биометрического паспорта "по гуманитарным соображениям".

Отметим, что ранее для украинцев ввели запрет на выезд по внутренним документам, хотя в первые полтора месяца войны в Европы пропускали и с простроченными заграничными паспортами, и с внутренними паспортами граждан Украины, к вывозу детей заграницу также был пересмотрен подход. Однако с недавних пор правила выезда попытались вернуть в обычное русло, но это вызвало недовольство, поскольку для изготовления документов нужно время, некоторых граждан снимали с автобусов и разворачивали прямо на границе.

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Впрочем, как видим, после резонанса власти пришли к согласию и продлили для граждан возможность выезда в упрощенном режиме. Также появилась возможность на протяжении дня бесплатно продлить срок действия загранпаспорта.

Между тем в ЕС создана целая инфраструктура с полезными сайтами и контактами для украинских беженцев, на которых можно узнать о жилье, социальных выплатах, медицинской и юридической помощи и многое другое.