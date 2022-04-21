Выезд за границу военнообязанных водителей: кому разрешено выезжать и как получить разрешение

Для выезда за границу водителям нужно иметь дополнительные документы

С первого дня полномасштабного вторжения россии в Украине было официально введено военное положение. В связи с ним мужчинам, достигшим 18-летнего возраста и не старше 60 лет, выезд за пределы страны запрещен. Исключение — это отдельные категории граждан, в список которых вошли и водители, осуществляющие грузовые перевозки.

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По словам юриста Одесского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Татьяны Димовой, в марте 2022 года Верховной Радой Украины было принято определение № 194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного состояния", в рамках которого регламентируется порядок бронирования граждан призывного возраста, в том числе и водителей. То есть, предоставление конкретному военнообязанному работнику отсрочки сроком до 6 месяцев от призыва во время общей мобилизации.

Разрешение на пересечение границы могут получить исключительно военнообязанные граждане

Так, благодаря специальной процедуре по бронированию граждан призывного возраста, которая осуществляется согласно обоснованному предложению предприятия, учреждения, организации, государственного органа, согласованного с Министерством обороны, и по соответствующему решению Министерства экономики Украины, некоторые категории водителей могут получить отсрочку от мобилизации и осуществлять выезд за пределы страны.

Разрешение могут получить следующие категории водителей

водители, осуществляющие перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских гуманитарных грузов;

работники предприятий железнодорожного транспорта, которые вовлечены в обеспечение функционирования и бесперебойной работы железнодорожной инфраструктуры;

Решения по бронированию военнообязанных водителей могут быть приняты в Министерстве инфраструктуры Украины, областных военных администрациях или в Киевской городской военной администрации.

Перевозчики могут самостоятельно выбрать ведомство, к которому обратиться за разрешением для пересечения границы.

Как получить разрешение для военнообязанного водителя

скачать и заполнить надлежащую форму для получения разрешения по ссылке ЗДЕСЬ;

распечатать, поставить подпись и печать;

отсканировать копию в формате pdf или хотя бы сфотографировать бланк формы;

прислать документ по электронному адресу: [email protected] в формате word и pdf;

заполнить письмо с опросом по ссылке ЗДЕСЬ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правила пересечения границы для детей изменили и подробнее разобрал, что нужно знать родителям или родственникам несовершеннолетних, чтобы иметь возможность для выезда из Украины.