Виїзд айтішників за кордон: хто зможе виїхати за межі України

Працівники IT-компаній можуть отримати дозвіл на закордонні відрядження

З початку повномасштабної війни в Україні діє заборона на виїзд за межі України чоловіків від 18 до 60 років. Ця заборона регламентується указом президента. Є список винятків, до якого входять інваліди, багатодітні батьки, чоловіки з "білим квитком". У квітні список розширили, додавши туди студентів, які навчаються за кордоном.

Наразі у Верховній раді зареєстровано відразу кілька законопроектів, пов’язаних із правилами перетину кордону військовозобов’язаними у період дії військового стану.

Зокрема, обговорюється ініціатива дати дозвіл IT-фахівцям виїжджати за кордон, каже представник Асоціації правників України Роман Чумак.

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За його словами, Кабінет міністрів України наразі розробляє механізм виїзду за кордон IT-фахівців.

"З огляду на роботу більшості IT-компаній на іноземних замовників, постійні відрядження їхніх працівників не є рідкістю. Тому така ініціатива з боку держави є достатньо позитивною", — вважає юрист.

Станом на сьогодні, наголосив Чумак, проекту документа про механізм виїзду айтішників за кордон поки немає. Відомо, що займатися цим буде Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки, Міністерством оборони та Генштабом.

"Дозвіл на виїзд за кордон надаватимуть на короткий термін (поки не відомо який саме) і з гарантією повернення на територію України після вирішення робочих справ", — каже Роман Чумак.

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Він пояснив, що IT-компанії подаватимуть список співробітників, яким потрібно виїхати до Міністерства економіки України. Мінекономіки за погодженням з Міноборони видаватимуть дозвіл.

Також юрист підкреслив, що ті IT-компанії, які використовують працю фізичних осіб-підприємців, працюючи з ними за договором, не зможуть звернутися за дозволом на виїзд. Тобто право на закордонні відрядження буде лише у працівників великих компаній, які оформлюють своїх співробітників офіційно до штату.

Нагадаємо, що законодавці хочуть дозволити виїзд за кордон батькам малолітніх дітей, а не лише багатодітним батькам