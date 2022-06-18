Сколько продлится мобилизация в Украине и кого могут вызвать повесткой
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Об особых обстоятельствах военкомам нужно сообщать лично
В Украине продолжается процесс мобилизации и она не закончится пока подразделения Вооруженных сил Украины и других формирований будут нуждаться в доукомплектовании.
Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, отметив, что разбивать мобилизацию на различные этапы нецелесообразно. Напомним, что условно ее разделяют на четыре этапа, второй из которых идет в данное время. Во время первых двух в ряды ВСУ и Сил обороны привлекают в основном служивших людей или с военным опытом. Третий и четвертый подразумевают призыв ранее не мобилизированных выпускников военных кафедр и других граждан, у которых нет ограничений.
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Кого могут мобилизировать в Украине
Стать на защиту Украины от российских оккупантов могут как мужчины, так и женщины.
- По закону мобилизировать могут всех мужчин от 18 до 60 лет, которые обязаны получив повестку явиться в территориальный центр комплектации или в военные части в сроки, указанные в повестках или определенные командирами частей.
- Не каждая повестка подразумевает мобилизацию — часто она нужна только для уточнения данных и похождения медкомиссии. Она определяет степень здоровья мужчины или женщины.
- Если есть особенные условия, например инвалид на иждивении или мужчина является отцом одиночкой — об этом нужно сообщить в ТЦК самостоятельно.
- Женщин могут мобилизировать только по их желанию. Для того чтобы стать добровольцем нужно владеть определенными специальностями.
Ранее "Телеграф" писал, что при прохождении медкомиссии перед мобилизацией человек проходит семь врачей и дополнительных специалистов при потребности.