Сколько продлится мобилизация в Украине и кого могут вызвать повесткой

Об особых обстоятельствах военкомам нужно сообщать лично

В Украине продолжается процесс мобилизации и она не закончится пока подразделения Вооруженных сил Украины и других формирований будут нуждаться в доукомплектовании.

Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, отметив, что разбивать мобилизацию на различные этапы нецелесообразно. Напомним, что условно ее разделяют на четыре этапа, второй из которых идет в данное время. Во время первых двух в ряды ВСУ и Сил обороны привлекают в основном служивших людей или с военным опытом. Третий и четвертый подразумевают призыв ранее не мобилизированных выпускников военных кафедр и других граждан, у которых нет ограничений.

Проверенные новости об Украине и не только — в нашем Telegram

Кого могут мобилизировать в Украине

Стать на защиту Украины от российских оккупантов могут как мужчины, так и женщины.

По закону мобилизировать могут всех мужчин от 18 до 60 лет, которые обязаны получив повестку явиться в территориальный центр комплектации или в военные части в сроки, указанные в повестках или определенные командирами частей.

Не каждая повестка подразумевает мобилизацию — часто она нужна только для уточнения данных и похождения медкомиссии. Она определяет степень здоровья мужчины или женщины.

Если есть особенные условия, например инвалид на иждивении или мужчина является отцом одиночкой — об этом нужно сообщить в ТЦК самостоятельно.

Женщин могут мобилизировать только по их желанию. Для того чтобы стать добровольцем нужно владеть определенными специальностями.

Ранее "Телеграф" писал, что при прохождении медкомиссии перед мобилизацией человек проходит семь врачей и дополнительных специалистов при потребности.