От трех до пяти лет за решеткой? Адвокат объяснил, какой срок реально светит за уклонение от армии

Уголовная статья для уклонистов достаточно строга, но на практике все выглядит иначе

В Украине на фоне военного положения продолжается всеобщая мобилизация, во время которой повестки выдают почти везде. Однако есть граждане, которые отказываются являться в военкоматы и идти на службу в армию.

Как пояснил адвокат Владимир Адонин в колонке "Фокуса", для сторонников службы в армии предусмотрена уголовная ответственность. Чаще всего их привлекают по статье 336 УК Украины — уклонение от призыва.

По словам специалиста, для квалификации действий человека по этой статье должно быть установлено намерение и цель именно в уклонении от призыва во время мобилизации, а также противоправный отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. Санкции статьи 336 УК предусматривают от трех до пяти лет лишения свободы, однако адвокат говорит, что в суде все решается иначе.

"Обычно человеку предлагают заключить соглашение со стороной обвинения (прокурором) о признании виновности. Такое соглашение утверждается приговором. Чаще всего виновное лицо и прокурор в соглашении о признании виновности согласовывают наказание в виде испытательного срока, то есть наказание с испытанием", — отмечает адвокат.

Адвокатская практика говорит о том, что очень часто суд таки освобождает сторонников от отбывания назначенного наказания, если лицо за определенный испытательный срок не совершает нового уголовного правонарушения и исполняет обязанности, которые на него были возложены.

Что касается испытательного срока, то он может быть установлен сроком от одного до трех лет. А обязанности, которые возлагаются на личность, обычно следующие: периодически появляться для регистрации в соответствующее государственное учреждение по пробации; сообщать этому учреждению об изменении места жительства, работы или обучения.

Ранее "Телеграф" сообщал, каких врачей должны пройти призывники во время медкомиссии.