Еще одной категории мужчин в скором времени могут разрешить выезд за границу: что изменится

Для айтишников также планируют ввести бронирование от мобилизации

Когда украинские мужчины не оставляют попыток выехать из Украины даже, несмотря на ограничения для военнообязанных, еще одна категория вскоре может получить послабление. Речь идет об айтишниках, выезд которых предусмотрен сразу несколькими инициативами.

Об этом сообщил вице-президент компании GlobalLogic по стратегии и технологиям Андрей Яворский, пишет издание Dev.ua. По его словам, сейчас принятие необходимых решений несколько затянулось – актуальны более приоритетные вопросы. Впрочем, Яворский прогнозирует, что IT-специалистам могут разрешить легальный выезд уже в ближайшие недели. "Мы надеемся, что в течение следующих нескольких недель мы получим четкий механизм легального выезда айтишников за границу по причине развития бизнеса", — цитирует его слова издания.

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Известно, что кроме разрешения на выезд для айтишников готовят систему бронирования от мобилизации. Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

Как сообщал "Телеграф", в то же время выездные ограничения могут наложить на часть женщин. Речь идет о представительницах профессий, которые с 1 октября должны стать на военный учет.