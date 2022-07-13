Стало известно, сколько украинцев каждый день пытаются выехать за границу, несмотря на запрет

Подробной статистики таких случаев пограничники не ведут

В Украине из-за военного положения продолжает действовать запрет на выезд мужчин призывного возраста за границу. Они здесь не одиноки, есть еще несколько категорий граждан, которых не выпустят из страны. Однако определенное количество украинцев все же пытается обойти это ограничение – Госпогранслужба ежедневно фиксирует более 100 подобных случаев.

Как рассказал УНН спикер ГПСУ Андрей Демченко, детальной статистики по попыткам мужчин незаконно пересечь границу служба не ведет. "Мы руководствуемся нормами законодательства, и если есть основания пропуска – выпускаем", – сказал он. Впрочем, Демченко ранее рассказывал, что ежедневно пограничники делают более 100 отказов в выезде. В некоторые дни это количество может достигать даже 200. Большинство людей, которых разворачивают на границе, именно мужчины призывного возраста, пытающиеся уехать без предусмотренной законом причины.

Спикер Госпогранслужбы привел в пример дату 10 июля. В этот день 150 мужчин не смогли уехать из Украины через пункты пропуска. Тогда же еще 45 мужчин пробовали сделать это вне таких пунктов или с помощью поддельных документов и попались пограничникам.

Читайте также: Категория Украина Мобилизация в Украине: части женщин все же запретят выезжать за границу Военный учет для женщин стартует с 1 октября 2022 года

Всего с начала войны 24 февраля на "зеленых" участках границы (вне пропускных пунктов) задержали 3900 человек. Еще 1470 человек были пойманы с фальшивыми документами или из-за других незаконных способов уехать из Украины.

Как сообщал Телеграф, на днях украинцам с детьми облегчили процедуру выезда за границу, позволив оформлять разрешение на выезд несовершеннолетних через Действие.