Стало відомо, скільки українців щодня намагаються виїхати за кордон попри заборону

Детальної статистики таких випадків прикордонники не ведуть

В Україні через воєнний стан продовжує діяти заборона на виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Вони тут не самі, є ще кілька категорій громадян, яких не випустять з країни. Проте, певна кількість українців все ж намагається обійти це обмеження – Держприкордонслужба щодня фіксує понад 100 подібних випадків.

Як розповів УНН речник ДПСУ Андрій Демченко, детальної статистики по спробах чоловіків незаконно перетнути кордон служба не веде. "Ми керуємось нормами законодавства, і якщо є підстави пропуску – випускаємо", – сказав він. Втім, Демченко раніше розповідав, що кожного дня прикордонники роблять понад 100 відмов у виїзді. У деякі дні ця кількість може досягати навіть 200. Більшість людей, яких розвертають на кордоні, саме чоловіки призивного віку, які намагаються виїхати без передбаченої законом причини.

Речник Держприкордонслужби навів як приклад дату 10 липня. У цей день 150 чоловіків не змогли виїхати з України через пункти пропуску. Тоді ж іще 45 чоловіків пробували зробити це поза межами таких пунктів або за допомогою підроблених документів і попались прикордонникам.

Загалом від початку війни 24 лютого на "зелених" ділянках кордону (поза межами пропускних пунктів) затримали 3900 осіб. Ще 1470 осіб упіймали з фальшивими документами або через інші незаконні способи виїхати з України.

Як повідомляв "Телеграф", днями українцям з дітьми полегшили процедуру виїзду за кордон, дозволивши оформлювати дозвіл на виїзд неповнолітніх через "Дію".