Виїзд за кордон: як дізнатися, чи дозволено вам залишити Україну

Прикордонники можуть "загорнути" деяких охочих відправитися в іншу країну українців з різних причин

Під час дії військового стану, оголошеного у лютому, в Україні діє низка обмежень для виїзду громадян за кордон. Особливо це стосується чоловіків призовного віку, але існують й інші заборони, що стосуються інших аспектів нашого життя.

Як перевірити, чи можете ви без перешкод залишити територію країни, пояснили у Західному міжрегіональному управлінні Мін’юсту (м. Львів). Вони зазначили, що найчастіше будь-які обмеження стосуються людей, які з якихось причин мають проблеми із законом.

Повідомляється, що найчастіше за кордон не пускають боржників з аліментних виплат, людей, які безпосередньо мають судову заборону на виїзд, або тих, проти яких відкрито кримінальне розслідування, тощо.

Для того, щоб дізнатися, чи ви можете залишити Україну, варто перевірити свої дані в онлайн-реєстрах:

боржників;

судових рішень;

виконавчих проваджень;

штрафів порушення ПДР;

заборгованості зі сплати податків.

Крім цього, відповіді вдасться знайти завдяки подачі письмового запиту до Головного центру обробки спецінформації Держприкордонслужби України. Його можна подати або особисто, або за допомогою звичайного листа. У запиті повинні бути зазначені ваші ПІБ, місце проживання (або перебування), а також дані документа, що підтверджують особу громадянина, яка подає запит.

Також варто зазначити, що в Україні досі існує заборона виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають протипоказань для військової служби. Втім, деякі військовозобов’язані все одно знаходять "лазівки", що дозволяють їм покинути країну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи зможуть жінки, яким доведеться ставати на військовий облік, залишити у разі потреби територію України.