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Кому заборонено виїжджати з України: найчастіші причини відмови на кордоні

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Виїзд за кордон обмежено через воєнний стан
Виїзд за кордон обмежено через воєнний стан

Перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон, можна онлайн

В умовах воєнного стану в Україні існують обмеження щодо виїзду з країни. До того ж, до заборон військового часу додаються й інші причини, з яких найчастіше прикордонники не дають право перетнути кордон у напрямку тієї чи іншої сусідньої держави.

Як пише "Телеграф", інформацію про найчастіші причини відмови на кордоні розмістило Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на своїй сторінці у Facebook. За їх даними, перевірити наявність чи відсутність заборони на виїзд із країни можна онлайн.

Так, основні причини, через які прикордонники забороняють виїзд з України, це:

  • заборгованість зі сплати аліментів,
  • рішення суду про заборону виїзду за кордон,
  • порушення кримінальної справи або відбування покарання,
  • володіння особливою інформацією, що є державною таємницею.

Повідомляється, що переконатися, що вам можна перетинати кордон, допоможе низка ресурсів. Серед них 5 реєстрів: боржників, судових рішень, виконавчих проваджень, заборгованості з податків і штрафів за порушення ПДР. Цифровими аналогами цих документів є програми, якими легко користуватися онлайн. Наприклад, ресурс "Опендатабот". Або ж ви можете подавши письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби та дізнатися, чи діє щодо вас заборона на виїзд з України.

Нагадаємо, під час війни в Україні більшості чоловіків заборонено залишати межі країни. Мова про всіх, хто підлягає призову за віком і станом здоров’я. Але є широкий перелік винятків через непридатність до служби, наявність трьох дітей, інвалідність або догляд за людьми з тяжкими хворобами. До речі, в Україні можуть розширити низку винятків і дозволити виїзд громадянам, які мають робочі контракти за кордоном.

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#Перетин кордону #Виїзд за кордон