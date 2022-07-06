Чи зможуть жінки виїхати за кордон з 1 жовтня – що кажуть юристи

Окремі складнощі можуть виникнути із документальним підтвердженням права жінки на виїзд

Із 1 жовтня цього року в Україні частина жінок стануть військовозобов’язаними – йдеться про список із 14 спеціальностей та професій, складений Міністерством оборони. І наразі постає питання, чи застосовуватиметься до них норма про заборону виїзду за кордон, яка на час воєнного стану поширюється на військовозобов’язаних чоловіків.

Як пояснив представник ради комітету з питань верховенства права Національної Асоціації Адвокатів України Броніслав Тоцький у коментарі виданню Tvoemisto.tv, спеціального закону, який би обмежував для жінок на військовому обліку виїзд за кордон, наразі немає. Це питання на загальних підставах регулюється статтею 8 закону "Про правовий режим воєнного стану". Ця стаття, зокрема, обмежує деякі громадянські права, в тому числі право на свободу пересування. Воно, окрім іншого, реалізується через змогу виїхати з країни. Таким чином, право військовозобов’язаних жінок покидати Україну регулюватиметься за аналогією із чоловіками.

За словами Тоцького, зараз у цьому питанні досі існує певна плутанина, адже законодавчо механізми надання дозволу чоловікові на виїзд належним чином не прописані. Це вносить у питання корупційну складову – деякі просто купують для себе таку можливість, якщо знайдуть прикордонників, які згодні будуть її надати за гроші.

Тоцький прогнозує, що аналогічна ситуація після 1 жовтня складеться і щодо військовозобов’язаних жінок – заборона виїзду на них в цілому поширюватиметься. Але яким документом регулюватиметься статус жінки – тут можуть бути різночитання. "Тому що людина може мати фахову освіту, за якою вона має ставати на облік, але за якою вона жодного дня не працювала. Також розглядають пропозиції, коли людина є самозайнята, або є підприємцем, то спеціальність визначати за КВЕДами ФОПа", – пояснює юрист. На його думку, остаточне рішення буде залежати від конкретного працівника прикордонної служби.

Юрист також спрогнозував, що ускладнювати це рішення буде робота з документальним підтвердженням права на виїзд. Ймовірно, жінкам доведеться надавати на кордоні диплом про освіту чи довідку з місця роботи чи доводити, що вони не є безробітними.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України запевнили, що зараз не мають потреби у мобілізації жінок.