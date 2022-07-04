Від волонтерів до бізнесменів: Рада пропонує суттєво розширити можливості виїзду чоловіків за кордон

Виїзд планують дозволити громадянам, які мають робочі контракти за кордоном

В Україні можуть розширити список категорій чоловіків, які можуть перетинати кордон під час воєнного стану. Зокрема, це стосуватиметься бізнесменів, моряків, студентів, волонтерів і не тільки.

Про це йдеться у законопроєкті №7484, який зареєстрували у Верховній Раді 30 червня, а зараз його вивчає профільний комітет.

Так, документом пропонується надати дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану таким категоріям:

власникам бізнесу чи нерухомості в інших країнах;

особам з посвідкою на постійне проживання в іншій країні;

українцям, які мають чинні робочі (або спортивні) контракти;

працівникам IT-сфери чи надавачам консультаційних послуг за умови наявності контрактів із закордонними замовниками на рік та більше, а також сплати єдиного податку в Україні;

морякам (капітанам, особам командного складу, членам суднової команди);

студентам чи абітурієнтам, які вступили до навчальних закладів інших країн;

громадянам для участі у міжнародних змаганнях чи навчально-тренувальних зборах;

офіційним волонтерам за умови, що вони зареєстровані та відряджені благодійними чи волонтерськими організаціями або цивільно-військовими адміністраціями для поїздки до інших країн.

Цим же проєктом закону пропонується звільнити від призову до армії та мобілізації чоловіків, які мають двох дітей віком до 14 років, або однієї дитини до 14 років та підтвердженням другої вагітності жінки, або однієї дитини віком до трьох років.

У випадку, якщо законопроєкт ухвалять, то вищевказані категорії громадян України матимуть змогу виїжджати за межі країни під час воєнного стану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які категорії громадян можуть уникнути мобілізації під час війни. Також ми писали, чи можуть виїжджати за кордон студенти та які документи для цього потрібно мати.