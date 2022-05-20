Мобілізацію та воєнний стан можуть продовжити на осінь? Експерт пояснив причини

Військове протистояння із рф входить у затяжну фазу

В Україні збираються продовжити мобілізацію та військовий стан одразу на три місяці — майже до кінця літа. На думку військового експерта, полковника запасу Сергія Грабського, цілком імовірно, що це рішення не стане остаточним і аналогічні дії можуть бути повторені ще мінімум разів.

Про це він заявив в інтерв’ю "Телеграфу".

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Грабський говорить, що немає жодних гарантій на закінчення війни до осені цього року. Тому пропозиція президента Володимира Зеленського про продовження термінів мобілізації та військового стану до 23 серпня включно більш ніж виправдана. Більше того, це може затягтися і на наступні місяці.

"Ми входимо у фазу затяжного протистояння. І продовження військового стану буде необхідним, насамперед, заради безпеки українців", — пояснює полковник.

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Також він додає, що в росії за три місяці навряд чи закінчаться всі ракети, якими вона зараз регулярно обстрілює українську територію.

"Слід розуміти, що нам знадобиться ще не одна хвиля мобілізації, щоб поповнювати резерви та мати оперативні резерви", — наголосив Сергій Грабський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у Зеленського пояснили необхідність продовження військового стану одразу на три, а не один місяць.

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