Виїзд студентів з України під час війни: хто може потрапити за кордон

Виїхати з країни можуть лише студенти іноземних вишів та денної форми навчання.

В Україні діє заборона виїзду за межі держави чоловіків віком від 18 до 60 років через оголошений воєнний стан. Проте є низка виключень серед яких є і студенти.

Однак, виїхати за кордон лише за наявності студентського квитка не вийде, повідомляє Еспресо.TV

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" студенти училищ та вишів, аспіранти, докторанти денної або дуальної форми навчання не підлягають мобілізації. Кабінет міністрів, визначаючи список виключень, за якими чоловіки призовного віку можуть виїхати за кордон студентів туди не включив. Отже мобілізувати студента не можна, але й виїхати за кордон він теж не зможе.

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Виключенням є лише студенти іноземних вишів і лише денної форми навчання. Для цього потрібно звернутися до військкомату з перекладеними на українську мову та завіреними нотаріально документми про вступ на навчання до іноземного університету. Отримати документи про відстрочку і лише тоді їхати на кордон.

Зверніть увагу! Завірені нотаріально та перекладені документи необхідно мати в двох екземплярах. Для військкомату та для прикордонників.

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Щоб виїхати закордон студент повинен мати при собі:

студентський квиток або візу студента

завірені та перекладені документи про вступ до іноземного вишу

документи про відстрочку з військкомату.

Нагадаємо, виїзд з України на час війни можуть заборонити ще одній категорії громадян. Йдеться про допущених до держтаємниці.