Виїзд з України на час війни можуть заборонити ще одній категорії громадян

Українців, що мають доступ до державних секретів можуть не випустити за кордон

Народні депутати пропонують заборонити виїзд за кордон ще одній категорії українців.

Обмеження стосуватиметься громадян, у яких є доступ до держтаємниці та діятиме протягом воєнного стану. Про це йдеться у законопроєкті зареєстрованому у Верховній раді.

Автори законодавчої ініціативи вважають, що таким чином можна запобігти витоку секретної інформації та не допустити вербовки наших громадян російськими агентами.

"Будь-який носій такої інформації викликає значний інтерес у ворога, а тому потребує посиленої охорони з боку держави. Виїжджаючи за кордон, такі громадяни стають легкою здобиччю рашистських спецслужб, які мають розгалужену мережу агентів у більшості країн світу" — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Заборона не стосуватиметься тих, хто виїжджає за кордон у відрядження в складі парламентських чи урядових делегацій.

Також у пояснювальній записці наголошується, що до державної таємниці може бути віднесена інформація у сферах оборони; економіки, науки і техніки; зовнішніх відносин; у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, яка має значення для оборони та національної безпеки.

Нагадаємо, відстрочка від мобілізації не завжди дає право виїзду за межі країни. Також слід пам'ятати, що не всі жінки можуть перетинати кордон під час дії воєнного стану.