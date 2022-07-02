Выезд из Украины во время войны могут запретить еще одной категории граждан

Украинцев, имеющих доступ к государственным секретам, могут не выпустить за границу

Народные депутаты предлагают запретить выезд за границу еще одной категории украинцев.

Ограничение будет касаться граждан, имеющих доступ к гостайне и действовать в течение военного положения. Об этом говорится в законопроекте, зарегистрированном в Верховной раде.

Авторы законодательной инициативы считают, что таким образом можно предотвратить утечку секретной информации и не допустить вербовки наших граждан российскими агентами.

"Любой носитель такой информации вызывает значительный интерес у врага, а потому нуждается в усиленной охране со стороны государства. Выезжая за границу, такие граждане становятся легкой добычей рашистских спецслужб, имеющих разветвленную сеть агентов в большинстве стран мира", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Запрет не касается тех, кто выезжает за границу в командировку в составе парламентских или правительственных делегаций.

Также в пояснительной записке отмечается, что к государственной тайне может быть отнесена информация в сфере обороны; экономики, науки и техники; внешних отношений; в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка, которая имеет значение для обороны и национальной безопасности.

Напомним, отсрочка от мобилизации не всегда дает право выезда за пределы страны. Также следует помнить, что не все женщины могут пересекать границу во время военного положения.