Відстрочка від мобілізації не завжди дає право виїхати за кордон: юристи розповіли, хто не зможе покинути Україну

Відстрочка від мобілізації не завжди дає право виїхати за кордон

Після початку російського вторгнення в Україні було оголошено загальну мобілізацію та введено воєнний стан, який передбачає заборону на виїзд за кордон для всіх військовозобов’язаних. Втім, ряду категорій було надано відстрочку від призову, а деяким навіть дозволили виїжджати за кордон. Проте юристи зазначають, що відстрочка не всім дає право залишити країну.

Як зазначають фахівці Юридичного порадника, у правилах перетину кордону справді є положення, про те, що деякі військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу, мають можливість виїхати з України.

Однак є й категорії осіб, яким під час воєнного стану надається відстрочка, але не надається права залишати країну. До них відносяться:

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які проходять навчання на денній чи дуальній формі здобуття освіти;

вчителі, викладачі та науковці, які працюють в освітніх закладах, якщо воно є основним місцем роботи та якщо вони мають не менше ніж 0,75 ставки;

військовозобов’язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули під час участі у проведенні АТО/ООС.

Юристи наголошують, що ці категорії людей все ще можуть виїхати за кордон, однак їм для цього необхідно мати інші підстави.

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Як повідомлялося раніше, нещодавно заступник голови Мінцифри заявив, що виїжджати за кордон також можуть дозволити деяким співробітникам IT-сфери, крім того, підприємствам у сфері дозволять бронювати співробітників.