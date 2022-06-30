Отсрочка от мобилизации не всегда дает право выехать за границу: юристы рассказали, кто не сможет покинуть Украину

Отсрочка от мобилизации не всегда дает право выехать за границу

После начала российского вторжения в Украине была объявлена всеобщая мобилизация и введено военное положение, которое предусматривает запрет на выезд за границу для всех военнообязанных. Впрочем, ряду категорий была дана отсрочка от призыва, а некоторым даже разрешили выезжать за границу. Однако юристы отмечают, что отсрочка не для всех дает право покинуть страну.

Как отмечают специалисты Юридического советчика, в правилах пересечения границы действительно есть положение, о том, что некоторые военнообязанные не подлежащие призыву на военную службу имеют возможность выехать из Украины.

Однако есть и категории лиц, которым во время военного положения дается отсрочка, но не дается права покидать страну. К ним относятся:

студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые проходят обучение на дневной или дуальной форме получения образования;

учителя, преподаватели и научные работники, которые работают в образовательных заведениях, если оно является основным местом работы и если они имеют не менее чем 0,75 ставки;

военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли во время участия в проведении АТО/ООС.

Юристы подчеркивают, что эти категории людей все еще могут выехать за границу, однако им для этого необходимо иметь другие основания.

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Как сообщалось ранее, недавно заместитель главы Минцифры заявил, что выезжать за границу также могут разрешить некоторым сотрудникам IT-сферы, кроме того предприятиям в сфере позволят бронировать сотрудников.