Выезд студентов из Украины во время войны: кто может попасть за границу

Уехать из страны могут только студенты иностранных вузов и дневной формы обучения.

В Украине действует запрет выезда за пределы государства мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из — за объявленного военного положения. Однако есть ряд исключений, среди которых есть и студенты.

В тоже время уехать за границу только при наличии студенческого билета не получится, сообщает Эспрессо.TV

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" студенты училищ и вузов, аспиранты, докторанты дневной или дуальной формы обучения не подлежат мобилизации. Кабинет министров, определяя список исключений, по которым мужчины призывного возраста могут уехать за границу студентов туда не включил. Так что мобилизовать студента нельзя, но и уехать за границу он тоже не сможет.

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Исключением являются только студенты иностранных вузов и дневной формы обучения. Для этого нужно обратиться в военкомат с переведенными на украинский язык и заверенными нотариально документами о поступлении на обучение в иностранный университет. Получить документы об отсрочке и только тогда ехать на границу.

Обратите внимание! Заверенные нотариально и переведенные документы должны быть в двух экземплярах. Для военкомата и для пограничников.

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Чтобы уехать за границу студент должен иметь при себе :

студенческий билет или визу студента

заверенные и переведенные документы о поступлении в иностранный вуз

документы об отсрочке по военкомату.

Напомним, выезд из Украины во время войны могут запретить еще одной категории граждан. Речь идет о допущенных к гостайне.